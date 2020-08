Dalla Svezia allo Spezia: ennesimo fallimento per Giampiero Ventura

La sconfitta casalinga di ieri sera contro lo Spezia, sommata ai soli 2 punti conquistati nelle ultime 4 partite, ha portato il tecnico della Salernitana Giampiero Ventura ad una clamorosa decisione. La squadra campana non poteva sbagliare contro uno Spezia molto rimaneggiato per provare a garantirsi l’accesso ai Play off e per evitare che Ventura (dopo il testacoda alla guida della Nazionale italiana contro la Svezia e le figuracce in casa Chievo) collezionasse un ennesimo naufragio.

Questo pomeriggio l’annuncio ufficiale: Giampiero Ventura ha rassegnato le dimissioni e non sarà più il tecnico dei campani. Ecco la nota ufficiale apparsa sul sito della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali”.