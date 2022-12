Dalla teoria alla pratica: Amatucci, se non ora quando?

Di giovani profili interessanti ne abbiamo visti alla Fiorentina, in estate così come durante la pausa per i Mondiali. Da Bianco a Favasuli, da Pierozzi ad Amatucci. Che la Primavera viola sia una delle migliori squadre giovanili in Italia lo dicono i risultati, ma dalla teoria, adesso bisogna passare alla pratica. Dalle amichevoli, alle sfide vere.

E se per Bianco si potrebbe profilare un prestito per i prossimi sei mesi, per Pierozzi un ritorno in viola a giugno con chance di rimanere in rosa da protagonista e per Favasuli continuerà la spola tra Primavera e Prima Squadra, per Amatucci il futuro potrebbe essere adesso.

Fisico esile, ma combattivo in mezzo al campo, praticamente l’unico vero regista puro a disposizione di Italiano. Nella sua posizione ha davanti a sé Mandragora, che si è preso il posto da titolare accanto ad Amrabat. Le prestazioni dell’ex Torino sono state un sali e scendi, anche perché quella non sarebbe propriamente la sua posizione in campo.

Ed ecco che per il giovane Amatucci si potrebbero aprire le porte dell’esordio in Prima Squadra, proprio accanto al gigante Amrabat. Una coppia che potrebbe ricordare quella che poteva essere ma non è stata: con il marocchino accanto all’ex viola Torreira.

Piano con i paragoni, ci mancherebbe. Ma il Mondiale ce lo ha insegnato: serve dare fiducia ai giovani, in Italia particolarmente. Sarà una ripresa densa di impegni per la Fiorentina e lo spazio potrebbe esserci. Serve coraggio, ma è il momento giusto.