Dalla Turchia al Verona: preoccupa l’infermeria, troppi punti interrogativi

La sconfitta in Turchia sarà dura da digerire, ma la Fiorentina deve già guardare al campionato, dove al Franchi è in arrivo l’Hellas Verona per l’ultima gara prima della sosta. A preoccupare sono le condizioni dei giocatori infortunati, soprattutto per la difesa. Con Igor che sarà ancora una volta out per squalifica, Milenkovic ai box e un Quarta da valutare dopo il problema di ieri sera nel pre partita, a scendere in campo sarà sicuramente Ranieri. Sull’altro posto in difesa un gigante, enorme punto interrogativo.

C’è poi incertezza anche su quelle che sono le condizioni fisiche di Nico Gonzalez: lo staff medico viola dovrà capire se varrà la pena rischiarlo contro il Verona per dare una scossa o rimandare ancora il rientro a dopo la sosta. Intanto l’argentino rimarrà a Firenze, non convocato insieme a Quarta dall’Argentina. A riportarlo è il Tirreno.