Dalla vita di tutti i giorni allo sport: I benefici del CBD

Quando si parla di prodotti derivanti dalla Canapa Sativa, permane una certa tendenza di diffidenza da una minoranza della popolazione, ma l’interesse intorno ai benefici relativi a questa pianta e soprattutto ai prodotti che nascono dal giusto sfruttamento di essa sono in costante crescita.

Ricordiamo infatti che oggi per ottenere legalmente questi prodotti basterà recarvi in un qualsiasi rivenditore locale e/o rivolgersi a rivenditori specializzati online. Quest'ultimo presenta una varietà impressionante di prodotti derivanti dalla pianta di canapa sativa, con una vastissima possibilità di scelta.

Lontani sono infatti i giorni in cui tutto ciò che gravitava intorno al mondo di questa pianta veniva etichettato come illegale e stigmatizzato a prescindere, e oggi si parla dei diversi benefici che la pianta può avere sul nostro corpo.

Ad esempio, stanno cominciando a diventare sempre più famosi gli effetti benefici del CBD sugli sportivi, altra categoria che prima tendeva a stare alla larga da questa pianta a causa dello stigma di cui sopra. Al contempo si studiano gli effetti del CBD nella lotta a diverse patologie negative, ed è proprio di questo che parleremo in questo articolo.

Combattere ansia e stress con il CBD

Il CBD, acronimo stante per il cannabidiolo, è un principio attivo naturalmente presente all’interno del nostro corpo che va a legarsi in maniera naturale coi recettori presenti all’interno del sistema endocannabinoide.

Questo sistema serve a regolare il sistema nervoso centrale e il sistema nervoso periferico, ragion per cui se ben stimolato può tramutarsi in un rilassamento dei muscoli e dei nervi abbastanza evidente e importante.

Ciò va quindi a influire positivamente sui nostri livelli di stress e di ansia, regalandoci una sensazione di rilassatezza del corpo e della mente, ed è per questo che i prodotti a base di CBD vengono usati maggiormente proprio per combattere questo tipo di problematiche o, molto più semplicemente, per rilassarsi a fine giornata.

Combattere l’insonnia con il CBD

L’insonnia è una dei principali motivi di malessere dell’intera giornata. La deprivazione di sonno e tutti i disturbi relativi alla sfera del sonno colpiscono il 40% della popolazione e possono inficiare pesantemente sui nostri livelli di attenzione e di benessere durante il giorno.

Combattere questi disturbi è oggi possibile assumendo CBD giusto prima di andare a dormire, in modo da potersi mettere nel letto con quella sensazione di relax e benessere che ci permetterà di risvegliarci freschi e riposati.

Questo è possibile anche perché il CBD non migliorerà solo la fase relativa al sonno, ma anche quella di veglia, il quale può influire anch’essa pesantemente sulla nostra salute psicofisica durante la giornata.

Combattere le infiammazioni con il CBD

Il sistema cannabinoide è anche alla base di una corretta risposta del nostro organismo durante un’infiammazione di una specifica area del nostro corpo.

I cannabinoidi sono infatti coinvolti nella risposta immunitaria e infiammatoria e possono agire sulla infiammazione neurogena inibendone la secrezione di sostanza P e attivando il recettore VPI (vanilloide) dei terminali delle fibre afferenti centrali e periferiche.

Questo processo antinfiammatorio si traduce quindi anche in un effetto antidolorifico spesso e volentieri, poiché molti dolori sono legati a infiammazioni localizzate e dolorose. Proprio per questa ragione, sono sempre di più quei dottori che hanno deciso di accompagnare il suggerimento di assunzione di questi prodotti alla prescrizione di farmaci.

Combattere acne e allergie con il CBD

Oltre l’importanza del sistema cannabinoide durante i processi antinfiammatori, si denotano alcuni importanti effetti positivi utili a combattere fastidiose reazioni allergiche come le eruzioni cutanee e l’acne. Non solo la lotta all’acne e alle fastidiose reazioni cutanee, ma anche tutti quelle altre zone del corpo colpite dalle allergie come gli occhi, il naso e le mucose.

Effetti positivi del CBD sugli sportivi

Lo sport, si sa, è una parte integrante del benessere psicofisico di moltissime persone, oltre ad essere un vero e proprio lavoro per chi vive di sport. Purtroppo, però, a causa di diversi disturbi soprattutto di tipo infiammatorio, molti sportivi hanno visto ridurre le proprie performance o sono stati costretti addirittura a prendersi pause più o meno lunghe. Problemi quali il mal di schiena, dolori di natura cervicale o delle articolazioni (mai sentito parlare del “gomito del tennista”?) sono degli ostacoli concreti per la vita di uno sportivo, e possono essere anche molto dolorosi tra le altre cose.

Il dolore a sua volta tende a inibire l’esercizio fisico, fino a rendere anche il movimento più naturale, doloroso. Ciò è dovuto alla postura innaturale che si tende a mantenere in alcuni sport e a movimenti inconsueti o eccessivamente esplosivi, che possono influire negativamente su muscoli e articolazioni, fino a danneggiarli.

Grazie all'azione antiossidante, analgesica e (come detto in precedenza) antinfiammatoria del CBD, i prodotti basati su questo principio attivo possono aiutare in maniera estremamente efficace gli sportivi.