Dall’appuntamento col notaio al summit con Barone e Burdisso: la giornata di Italiano, in attesa dell’ufficialità

Quella di oggi è stata una giornata lunga e ricca di impegni per Vincenzo Italiano. Quello che a breve diventerà il nuovo allenatore della Fiorentina era presente questa mattina a Villa Olmi, dove già ieri aveva incontrato i dirigenti viola. Da lì si è spostato a bordo di un van per recarsi da un notaio in centro, dove ha discusso degli ultimi dettagli che lo condurranno alla firma del contratto.

Dopo un’ora all’interno dello studio Italiano è uscito salutando i giornalisti presenti, tra cui Fiorentinanews.com, con un “Ci vediamo” che fa decisamente ben sperare. L’ufficialità del suo ingaggio d’altronde è questione di ore e potrebbe arrivare già nella giornata di domani.

Quello dal notaio non è stato però l’ultimo impegno della giornata di Italiano. Il tecnico è infatti tornato a Villa Olmi dove lo hanno raggiunto prima Nicolas Burdisso e poi Joe Barone, probabilmente per un primo summit di mercato. Italiano e la Fiorentina stanno dunque già pianificando la nuova stagione, che comincerà a breve e che per l’ex allenatore dello Spezia rappresenta una grande opportunità. Aspettando che questo nuovo sodalizio diventi ufficiale a tutti gli effetti.