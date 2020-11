Dall’ASL: “I calciatori della Fiorentina non potevano partire per le proprie nazionali e dovranno sottoporsi alla quarantena all’interno della bolla ma…”

Giorgio Garofalo, direttore di igiene pubblica della ASL Toscana Centro ha parlato a Lady Radio della situazione che riguarda i calciatori della Fiorentina partiti per le proprie nazionali: “Non potevano partire, questa è la premessa. Rientreranno da paesi extra UE, e dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla quarantena nella bolla che la Fiorentina deciderà di apprestare per loro. Potranno svolgere allenamenti e giocare le partite, ma non potranno effettuare altri spostamenti”.

