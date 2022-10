Dalle giovanili della Fiorentina alla Serie D, Jacopo Pagnini si racconta e assicura: “I viola in porta possono stare tranquilli”

Jacopo Pagnini è un portiere passato dalle giovanili della Fiorentina. Oggi gioca in Serie D con la maglia del Mobilieri Ponsacco, ma non dimentica i suoi anni con addosso la maglia viola. A TMW, Pagnini ha ripercorso la sua esperienza in riva all’Arno: “Sono stato alla Fiorentina dagli Allievi alla Primavera, giocando con gente come Mancini e Chiesa. E’ stato un percorso altamente formativo, mi hanno insegnato davvero il ruolo del portiere. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con gli allenatori, su tutti Guidi che rimaneva in campo con me dopo l’allenamento per aiutarmi a migliorare nel gioco coi piedi”.

E poi ha aggiunto: “Quando giocavo in Primavera avevamo spesso una bellissima cornice di pubblico, Firenze sa come dare una spinta in più ai giovani. Non ho mai avuto problemi con la tifoseria, che si è sempre limitata a sostenere la squadra senza mai essere violenta. Gollini e Terracciano? Probabilmente il primo si aspettava di giocare titolare, ma ha trovato davanti un portiere davvero valido. Di sicuro, almeno tra i pali, la Fiorentina è copertissima perché ha due ottimi profili”.