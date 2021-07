Dalle mete esotiche ai mari italiani: Le vacanze dei calciatori della Fiorentina

E’ iniziato il countdown per l’inizio della nuova stagione viola. Mancano 24 ore al primo ciclo di tamponi che sancirà la ripresa degli allenamenti prevista poi lunedì.

Come evidenzia La Nazione, le vacanze di Vlahovic e compagni sono dunque agli sgoccioli ma i social viola sono ancora invasi dalle foto postate nel corso delle ultime settimane: c’è chi, come Sottil e Dragowski (con la fidanzata Agnieszka) ha optato per Mykonos facendo tappa in uno dei ristoranti più in voga, il Nusr-et, e chi ha scelto i mari italiani come Vlahovic, che si è si rilassato in Sardegna (dove sono arrivati anche Bonaventura e Igor, tornato dal Brasile).

Venuti con la sua Augusta si sono goduti le bellezze di Positano, Rosati poi ha sfruttato il mese di luglio per assistere agli Europei dal vivo con moglie e figli, mentre Kouame ed Amrabat sono tornati nelle proprie città natali, Abidjan ed Amsterdam.

Non sono mancate le mete esotiche: alle Maldive si sono visti sia Ranieri che Saponara. La prossima tappa dal 17 luglio, e stavolta per tutti, è Moena