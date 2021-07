Dalle Mura bloccato al momento della partenza per Reggio Calabria: chance anche per lui con Italiano

Sembrava tutto fatto per il ritorno in prestito di Dalle Mura alla Reggina, dopo gli scorsi sei mesi che l’hanno lanciato in serie cadetta. Invece la Fiorentina per il momento ha bloccato la sua partenza, come scrive La Nazione, perché l’intenzione è quella di valutarlo in ritiro a Moena viste le uscite che dovrebbero arrivare in quel reparto. Resta probabile poi una sua nuova esperienza in prestito, trattandosi di un classe 2002, ma per il momento la società viola vuole farlo vedere da vicino a Italiano.