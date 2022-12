Dalle Mura e Pierozzi si sono sfidati in un’amichevole tutta azzurra a Coverciano: ecco com’è andata

Questa mattina a Coverciano, si è disputata una partitella amichevole per chiudere la prima parte dello stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale. Il primo gruppo ha chiuso la propria due giorni di lavoro con una sfida in famiglia da quaranta minuti per tempo. La gara, finita 1-0, è stata decisa dal difensore del Modena, Giorgio Cittadini.

Sono scesi in campo anche due giocatori della Fiorentina in prestito: Christian Dalle Mura, che componeva la coppia difensiva con l’autore del gol vittoria, e Niccolò Pierozzi che ha giocato nella squadra opposta. Da oggi pomeriggio inizieranno gli allenamenti del gruppo di giocatori di Serie A, di cui fanno parte anche Alessandro Bianco e Tommaso Martinelli.