“Dalle Mura è un concentrato di Romagnoli e Acerbi con qualcosa di Piquè. Ha tutte le qualità per essere lanciato dalla Fiorentina…e per affermarsi in una big italiana”

Un talento della Fiorentina, in rampa di lancio. Si tratta del difensore, classe 2002, Christian Dalle Mura. Su di lui troviamo un focus pubblicato su Tuttosport. Ne parla in maniera approfondita il talent scout, Gianluca Mirra: “È un centrale elegante, un mancino naturale dotato di buona tecnica e molto abile nella prima impostazione. Dalle Mura è un classico regista difensivo ed è bravo a saltare la prima linea di pressing avversario. Verticalizza l’azione con precisi passaggi filtranti per gli attaccanti, ma spesso avanza anche fino a centrocampo palla al piede dimostrando grande personalità. Oltre ad essere efficace nelle impostazioni, è abile nelle letture difensive. Può giocare sul centrosinistra in una difesa a quattro, in tutte le posizioni di una retroguardia a tre”.

E ancora: “Simile a Bonucci? I paragoni sono complicati, ma Dalle Mura più che al difensore della Juventus lo accosterei a Romagnoli del Milan e ad Acerbi della Lazio. Come tipologia di centrale ha qualcosa anche di Piqué del Barcellona. La Fiorentina è abituata a lanciare i propri talenti del vivaio e sono convinto che presto arriverà anche il turno di Dalle Mura. Trattandosi di un 2002, prima dell’esplosione dei definitiva mi aspetta anche un passaggio intermedio in prestito per trovare spazio e continuità. Ma come potenzialità ha tutto per affermarsi in futuro in una big italiana o in un club straniero attento ai giovani tipo il Borussia Dortmund“.