Dalle Mura, ecco l’agognata continuità. Le prospettive del difensore della Fiorentina

L’esperienza alla Cremonese agli ordini di Pecchia si è rivelata un buco nell’acqua per Dalle Mura. Il difensore classe 2002 della Fiorentina si è perciò spostato nuovamente in prestito nella scorsa sessione, passando al Pordenone. Dopo la Reggina, i Ramarri sono la terza squadra di Serie B per il centrale mancino di Pietrasanta.

Con mister Tedino Dalle Mura ha già totalizzato 10 presenze da titolare. Soltanto quattro i risultati utili per la squadra friulana nelle ultime 13 partite, ma Dalle Mura sta avendo la possibilità di fare esperienza nei professionisti. La realtà non facile e le difficoltà del Pordenone sono certamente un bel banco di prova ed un ulteriore test per il giovane difensore viola. Complessivamente positivo finora il rendimento di Dalle Mura, anche se il contesto senza dubbio non aiuta.

Al termine della stagione il futuro del calciatore della Fiorentina sarà ancora in ballo. Difficile pensare ad una permanenza in rosa del ragazzo, ancora decisamente acerbo per la Fiorentina. Il prestito potrebbe essere ancora la scelta migliore per valutare le prospettive future di Dalle Mura. Il mancino versiliese è un elemento che ha ottime basi ma che avrà certamente bisogno di tempo per maturare e mettersi alla prova.