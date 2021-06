Dalle Mura proseguirà la propria crescita in Serie B. Ecco dove giocherà il giovane talento della Fiorentina

Con l’operazione Gonzalez in dirittura d’arrivo, la Fiorentina inizia a muoversi anche per quanto riguarda le uscite. Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio portale online, la Fiorentina per il rinnovo del prestito dei difensore Christian Dalle Mura. Dopo la parentesi tra gennaio e giugno 2021 in Calabria, condita da 9 presenze, il mancino classe 2002 proseguirà in granata la propria crescita. Per i calabresi, in dirittura d’arrivo le operazioni con il Sassuolo per il portiere Turati e l’attaccante esterno Ricci.