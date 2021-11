Dalle Mura, nessun minuto a Cremona ed un momento difficile. La situazione del difensore della Fiorentina

Dopo l’esperienza in prestito in Calabria con la Reggina, la scorsa estate Christian Dalle Mura si è spostato ancora in Serie B, alla Cremonese. Il difensore mancino classe 2002 della Fiorentina finora però è rimasto completamente ai margini della squadra lombarda. Mister Pecchia non gli ha concesso neppure un minuto nelle prime sette gare di campionato, ed il ragazzo è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

Quindi, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il calciatore toscano si è fermato per problemi fisici, ed ha così saltato le ultime quattro partite. Adesso Dalle Mura sta bene e dovrebbe essere disponibile per il prossimo impegno dei grigiorossi con la Spal. C’è grande sorpresa per la situazione del centrale viareggino, conteso da varie società in estate e voluto fortemente dalla Cremonese. Dalle Mura in stagione però ha raccolto presente soltanto con la Nazionale Under 20.

La speranza è che il giovane e promettente difensore viola possa presto trovare spazio e mettersi alla prova in cadetteria nell’ottica di un ritorno in maglia gigliata, dopo un inizio molto complicato. (Ha collaborato Gabriele Taverni).