Dalle parole di Commisso alla critica di Prandelli: la controversa situazione di Iachini

Le parole di Cesare Prandelli in settimana hanno diviso i nostri lettori. L’ex allenatore della Fiorentina non ha apprezzato la comunicazione di Rocco Commisso in merito a Beppe Iachini, a suo avviso delegittimato agli occhi della squadra. In un’intervista di qualche settimana fa, il presidente viola affermò che se il campionato non fosse ricominciato, avrebbe confermato Iachini. Ma d’altronde, non ha mai detto che in caso contrario lo avrebbe mandato via. Insomma, se proprio vogliamo far pendere la bilancia da una parte, quella sarebbe sicuramente la permanenza di Iachini. Evidentemente Commisso ha le sue buone ragioni, e si fida dell’attuale tecnico. In effetti non si può certo dire che si sia comportato male nei pochi mesi a Firenze, anche se rimane un’incognita l’eventuale rendimento con una squadra dalle ambizioni maggiori. Certo, con la stagione che salvo sorprese ripartirà, Iachini dovrà continuare a dimostrare il suo valore portando risultati, all’interno di una situazione in cui comunque la Fiorentina non è ancora del tutto tranquilla. Solo dopo allora si potranno fare valutazioni concrete: Commisso confermerà la sua scelta o ribalterà la situazione?

0 0 vote Article Rating