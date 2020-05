Dalle perle di Vlahovic ai capolavori di Ribery: la Top 5 Gol della stagione della Fiorentina – VIDEO

In attesa di capire se il campionato riprenderà o no, abbiamo deciso di dare uno sguardo a quanto fatto finora dalla Fiorentina. In particolare, ci riferiamo ai cinque gol più belli messi a segno dalla squadra viola. I componenti della redazione di Fiorentinanews.com hanno composto la loro personale classifica, assegnando 5 punti al primo e 1 punto al quinto. Al termine della votazione sono stati calcolati i punteggi, che hanno prodotto la nostra personale Top 5 dei gol della Fiorentina nella stagione 2019/20:

5 – VLAHOVIC vs Napoli (15 pt): un tiro a giro meraviglioso, appena dentro l’area, che si insacca all’angolino dove Ospina non può arrivare. Con questa perla il serbo chiude la partita e permette alla Fiorentina di espugnare il San Paolo.

4 – RIBERY vs Milan (20 pt): un autentico gioiellino del fuoriclasse francese. Controllo in area, finta a mandare al bar due difensori e destro a chiudere sul primo palo. Una magia nella serata perfetta della Fiorentina a San Siro.

3 – BENASSI vs Bologna (27 pt): purtroppo non è servito per ottenere la vittoria, ma quello di Benassi al Dall’Ara è un gesto tecnico di altissima qualità. Su un pallone a calare, destro al volo da fuori area che si infila proprio nell’angolino.

2 – VLAHOVIC vs Inter (33 pt): il giovane attaccante viola compare due volte in classifica. La cavalcata a partire dalla propria metà campo, tenendo botta a Skriniar e fulminando Handanovic con un bolide vale il secondo posto della nostra Top 5.

1- RIBERY vs Atalanta (55 pt): la nostra redazione ha votato praticamente all’unanimità per quanto riguarda il primo posto. Nessun dubbio che quello di Ribery, sinistro volante su cross di Chiesa a Bergamo, sia stato il gol più bello della stagione della Fiorentina fin qui.