Dalle scuse al riscatto: Amrabat vuole riprendersi la Fiorentina. Ma resta il nodo sul ruolo

Sette giorni fa, al momento del cambio contro lo Spezia, Sofyan Amrabat aveva fatto infuriare Cesare Prandelli. Il marocchino, infatti, si era diretto verso gli spogliatoio senza fermarsi in panchina: un comportamento che ha pagato con una multa inflittagli dalla società.

Adesso, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, tutto è passato e l’ex Verona è pronto a prendersi una maglia da titolare nella partita di domenica contro l’Udinese. Anche se rimane l’incognita legata al ruolo. E’ stato impiegato da regista sia da Iachini che Prandelli, ma probabilmente non è la posizione adatta alle sue caratteristiche. E infatti alla Dacia Arena giocherà Pulgar davanti alla difesa, con Amrabat da mezzala. A salvezza raggiunta, semmai, potrà esserci lo spazio per alcuni esperimenti.