Dall’errore di Firenze al ritorno di Carnesecchi: ora Radu è costretto a lasciare anche la Cremonese

L’errore decisivo contro la Fiorentina, poi per la verità un rendimento più che buono per Ionut Radu. Tuttavia la Cremonese sembra non credere più in lui e – complice anche il suo infortunio – sembrerebbe avergli preferito definitivamente Carnesecchi.

Radu allora potrebbe partire, come confermato dal suo procuratore Crescenzo Cecere a TMW: “Ha fatto un grande avvio di stagione, per cinque partite è stato uno dei migliori in campo ed è risultato il secondo portiere per parate in Europa. Ha bisogno di giocare, stiamo valutando diverse opzioni”.

Situazione portiere non certo idilliaca in casa Fiorentina, con l’acquisto ormai ufficialmente sbagliato di Gollini e un Terracciano che sta ben figurando ma che non dà l’impressione di poter fare davvero la differenza.