Dall’esonero al Cagliari… al Mondiale! Mazzarri potrebbe diventare il nuovo allenatore di Amrabat

Passare dall’esonero dalla panchina del Cagliari al Mondiale? Walter Mazzarri potrebbe riuscirci. Secondo il media Al Araby, infatti, il tecnico toscano avrebbe incontrato nelle scorse ore la Federazione del Marocco per diventare il nuovo ct della Nazionale in vista del Mondiale in Qatar.

Mazzarri è approdato a Rabat, capitale del Marocco, per incontrare Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale. Se la trattativa andrà in porto, Mazzarri comincerà ad allenare la Nazionale e quindi anche il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat.