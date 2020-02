Dall’esordio a San Siro con la Fiorentina…a un periodo di prova in Scozia. La fine fatta da Joshua Perez

Il 28 novembre 2016, Joshua Perez fece il suo debutto in Serie A con la maglia della Fiorentina e lo fece niente di meno che a San Siro contro l’Inter. Quella però fu l’unica apparizione dell’attaccante statunitense in viola (almeno con la prima squadra). Dopo di lui si sono praticamente perse le tracce.

E che fine ha fatto questo giocatore? Attualmente sta cercando di strappare un contratto in Scozia, al Dundee United. Perez è lì per un periodo di prova e giocherà questo pomeriggio a Whitton Park un match valido per il campionato riserve contro il Morton.