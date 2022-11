Dall’infortunio di settembre all’operazione chirurgica: Sottil finisce sotto ai ferri

Dopo una lunga assenza che si protrae da settembre, dopo lunghe e attente valutazioni, Riccardo Sottil ha deciso di operarsi. Così Tuttomercatoweb riporta una notizia che se vogliamo ha del clamoroso, dato che il giocatore sembrava sulla via del rientro prima della sosta per il Mondiale.

L’esterno d’attacco della Fiorentina ha optato però per la via chirurgica per superare le problematiche relative all’ernia al disco che lo ha tenuto fermo a lungo. Per rientrare presto e al meglio della forma, mettendo i problemi alle spalle. Sottil va sotto ai ferri, in attesa di una sorta di comunicazione da parte della società gigliata.