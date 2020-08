Dall’Inghilterra fanno sperare Firenze: “La Fiorentina ha offerto un prestito con obbligo di riscatto per Torreira ma…”

Buone nuove per la Fiorentina arrivano dall’Inghilterra. Su Twitter, Conrad Harrison, aggregatore di notizie dell’Arsenal ha confermato che: “La Fiorentina ha fatto un sondaggio per capire la possibilità di acquistare Lucas Torreira. L’Arsenal è aperto a tutte le offerte incluso il prestito ma è obbligatorio il riscatto”.

Confirmed. Fiorentina have made an enquiry into the possibility of signing Lucas torreria. Arsenal open to offers including a loan but must have an obligation to buy.

— Conrad Harrison (@conharrison5) August 27, 2020

Poco fa, inoltre, ha aggiunto che: “La Fiorentina ha offerto all’arsenal un prestito con obbligo di riscatto fissato a 31 milioni e mezzo di Euro (28,2 mln di Sterline). Ma l’Arsenal vuole di più e anche una commissione anticipata sul prestito”

Fiorentina have offer to take torreira on a season long loan with a fee of 28.2m to be paid after the loan ends next summer. Arsenal want higher than that as an obligation plus with a loan fee upfront which will be deducted from the purchase price.

— Conrad Harrison (@conharrison5) August 27, 2020