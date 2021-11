Dallo scarto del Psg alla Ligue 1 vinta a sorpresa: la Fiorentina in pressing su Ikoné, l’amico di Mbappè

Una storia che poteva intrecciarsi con quella di Mbappè ma il Psg su Jonathan Ikoné ebbe idee diverse e di fatto lo scartò nel 2017, anno dell’arrivo dell’enfant prodige del calcio francese. Prima il prestito al Montpellier e poi la cessione definitiva al Lille per una cifra sui 5 milioni di euro: al terzo anno è arrivata addirittura la vittoria in Ligue 1, proprio davanti al club parigino. Ikoné è un esterno mancino che gioca sulla destra del tridente: l’amicizia con Mbappè è rimasta però vista anche la comune età dei due (classe ’98) e nel frattempo Ikoné ha accresciuto il suo valore sia in campo che sul mercato: tant’è vero che Deschamps l’ha fatto esordire anche in Nazionale (qui anche a segno contro l’Albania).