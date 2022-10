Dallo spogliatoio lasciato in disordine all’acqua calda mancante. In arrivo una multa… Per gli Hearts

Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare in rete un video che ritrarrebbe lo spogliatoio della Fiorentina nel post partita della gara contro gli Hearts. Tanto sporco e disordine lasciato, che hanno aizzato la polemica in Scozia sul comportamento della squadra viola. Tuttavia, come fatto sapere dalla società viola, i giocatori gigliati sono stati costretti a rientrare in hotel subito dopo il match per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio.

Un cambiamento che ha visto i magazzinieri viola costretti a spostare in fretta e furia il materiale dallo stadio all’alloggio, senza avere il tempo di rimettere a posto lo spogliatoio. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport – Stadio, la UEFA potrebbe multare la società scozzese per i disservizi.