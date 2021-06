Damiani a FN: “Dopo Gonzalez ci saranno ulteriori investimenti. Antognoni nel settore giovanile? Come mandare un laureato alle elementari”

Il mercato inizierà ufficialmente il primo di luglio, ma molte operazioni stanno già entrando nel vivo. La Fiorentina ha chiuso per Nico Gonzalez, e in città c’è molta curiosità sui prossimi acquisti nella speranza che il caso Gattuso non influisca negativamente. Anche di questo la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il noto procuratore Oscar Damiani:

A chi temeva un mercato ridimensionato dopo la rottura con Gattuso, la Fiorentina ha risposto prendendo Nico Gonzalez. Pensa che la campagna acquisti viola proseguirà su questo binario?

“Intanto vorrei dire che la Fiorentina mi sembrava la squadra giusta per Gattuso, erano fatti l’uno per l’altro. L’entusiasmo della piazza unito a quello dell’allenatore poteva essere un binomio perfetto. Riguardo al mercato non so quali sono i piani della società, però mi fido di Commisso e Barone quando dicono che vogliono fare la Fiorentina grande e forte. Secondo me ci saranno sicuramente ulteriori investimenti, perché la proprietà è ambiziosa e vuole riportare la Viola in Europa”.

Salvo clamorosi colpi di scena, Ribery e Dragowski rimarranno sicuramente in viola anche la prossima stagione. Come giudica queste due conferme?

“Sono due giocatori che hanno fatto bene. Ribery ha personalità, carisma, mi auguro che possa dare il suo contributo. Dragowski è un bravo portiere, un acquisto lasciato in eredità da Corvino che pur non essendo un fenomeno ha portato giocatori importanti in viola”.

Un’altra questione importante di questi giorni è quella legata ad Antognoni: fosse la Fiorentina, cosa farebbe con lui?

“Ho grande stima di Antognoni come dirigente e soprattutto come uomo. Lui ama follemente la Fiorentina e quindi credo che uno spazio importante nella società per lui ci sia. Ovviamente poi è la società a decidere, ma lo scouting del settore giovanile mi sembrava un ipotesi che non reggeva. E’ come mandare un laureato alle elementari”.