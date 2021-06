Damiani a FN: “I procuratori danno un’assistenza e la Fiorentina ha semplicemente scelto di non usufruirne. Ma sarebbe giusto che venisse detta a tutti la verità”

Ancora non sappiamo chi sarà il nuovo allenatore della Fiorentina, ma sicuramente ormai da qualche giorno Gattuso non lo è più. Nella settimana della clamorosa separazione, la nostra redazione ha contatto il noto procuratore Oscar Damiani per conoscere la sua opinione in merito a quanto accaduto:

Secondo lei la Fiorentina ha fatto bene a terminare il rapporto con Gattuso?

“Bisognerebbe sapere il motivo reale per cui le parti si sono separate, io non credo sia dovuto solo al procuratore di Gattuso. Penso che sia successo qualcos’altro, e secondo me in questo caso sarebbe giusto far sapere a tutti la verità. Penso sia ovvio e giusto che sia la società a decidere come operare sul mercato. Non mi sento di dare responsabilità alla Fiorentina, se ha deciso di non proseguire con Gattuso vuol dire che aveva un valido motivo”.

Cosa pensa del ruolo dei procuratori nel calcio di oggi?

“Secondo me gli allenatori non hanno bisogno di un procuratore, e comunque sul mercato dovrebbe decidere sempre la società. Al tempo stesso però credo che i procuratori siano criticati ingiustamente, perché alla fine loro danno solo un’assistenza. Se sono le società ad affidarsi ai procuratori vuol dire che lo fanno per il loro interesse, per cui non bisogna attaccare i procuratori ma al massimo interpellare le società”.