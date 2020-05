Damiani a FN: “Se la Fiorentina ha un progetto ambizioso deve tenere Pezzella. Riprenderei Lafont per metterlo in concorrenza con Dragowski”

Sebbene ancora le modalità non siano chiare, il mercato estivo rappresenterà un banco di prova importante per la Fiorentina. La squadra viola dovrà operare in vari punti della rosa, al fine di cominciare a costruire l’ambizioso progetto tecnico di Commisso. Di quelle che potrebbero essere le mosse di Pradè, la redazione di Fiorentinanews.com ha parlato con il noto procuratore Oscar Damiani:

German Pezzella è dato per partente, tanto che girano già i nomi per sostituirlo. Ma secondo lei è davvero così facile trovare di meglio?

“Penso che Pezzella possa essere un giocatore molto importante per il futuro, quindi non credo che la Fiorentina lo venderà peraltro senza avere la certezza di trovare un sostituto valido. Se i viola vogliono costruire un progetto ambizioso farebbero bene a non privarsi del loro capitano”.

Uno che quasi sicuramente se ne andrà è Badelj, anche perché la Fiorentina ha voglia di prendere un regista importante. Chi potrebbe fare al caso dei viola?

“Tonali è il nome più gettonato, ma ha dei costi molto alti e tanta concorrenza. Su di lui ci sono squadre che possono offrirgli il palcoscenico della Champions League, oltre che cifre astronomiche. Certo per la Fiorentina sarebbe ideale, ma la vedo veramente difficile portarlo in riva all’Arno. Comunque Pradè è un ottimo dirigente e saprà trovare un regista di qualità che non sia il centrocampista del Brescia”.

Il Milan pressa per Dragowski, ma la Fiorentina sembra volerlo blindare. Se arrivasse un’offerta sui 20 milioni, considerando che i viola hanno ancora il cartellino di Lafont, cederebbe il polacco?

“In realtà penso che alla fine Donnarumma resterà al Milan, per cui a quel punto i rossoneri non avrebbero motivo di cercare un altro portiere. Tuttavia Lafont quest’anno ha fatto discretamente bene in Ligue 1, per cui la Fiorentina potrebbe richiamarlo per metterlo in concorrenza con Dragowski e formare una coppia di ottimi portieri”.