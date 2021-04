Damiani: “A Vlahovic conviene restare alla Fiorentina per un’altra stagione. Le parole di Commisso? Dare la colpa ai procuratori è una scorciatoia”

L’agente di mercato, Oscar Damiani, è intervenuto a Lady Radio per parlare delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “La Fiorentina è ancora nei guai, domenica sarà una partita importantissima per non tornare in una situazione di classifica critica. Stesso discorso per la Juventus, che si gioca la Champions. Vlahovic? Giocatore forte e completo, è veloce e allo stesso tempo fisico: forte sotto porta e nel gioco aereo. Mi auguro che possa rimanere a Firenze per un’altra stagione, per poi andare in una big nel 2022. Ha avuto continuità di rendimento, guadagnandosi il posto da titolare. In una big avrebbe una concorrenza molto forte e potrebbe rischiare di non giocare, mentre alla Fiorentina continuerebbe il percorso di crescita. La rivalità con la Juventus? E’ sempre stata una partita sentita, l’importante è che rimanga tale e non sfoci in altro. Le parole di Commisso? I procuratori non mettono la pistola alla tempia di nessuno, dare loro la colpa mi sembra una scorciatoia”.