Damiani: “Le qualità di Kouame si vedevano da tempo. Bravo Italiano a trovargli la giusta collocazione in campo”

L’agente FIFA Oscar Damiani ha parlato a TMW Radio, intervenendo anche sull’attaccante della Fiorentina Christian Kouame: “Ci ha messo un po’ a trovare continuità, nonostante le qualità si intravvedessero da tempo. Italiano e la squadra gli hanno permesso di trovare una collocazione è un’incisività differente”.

E sul mercato: ““La situazione economica è chiara a tutti e perciò è impensabile spendere tanto. Non aspettiamoci giocatori importanti, al massimo qualche giovane. Non possiamo più permetterci bilanci in rosso come quelli di molte società”