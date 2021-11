Damiani: “Vlahovic? Bisogna rispettare le sue scelte, è normale che voglia puntare in alto e cambiare squadra. Come Sheva col Milan? No, ecco perché”

Oscar Damiani, intermediario di mercato, ha parlato del caso-Vlahovic: “Vlahovic? E’ un professionista, bisogna rispettare le sue scelte. E’ normale che un ragazzo forte e in miglioramento come lui, qualora gli si presenti l’opportunità di giocare in una situazione più competitiva guadagnando di più, scelga di cambiare squadra. L’errore dei viola è stato di non muoversi per tempo tutelandosi prima riguardo al rinnovo. Situazione simile a Shevchenko col Milan? Si tratta di una situazione molto diversa: l’Ucraino voleva il Milan e la società lo teneva stretto: in quegli anni era tra le squadre più forti del mondo”.