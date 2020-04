D’Amico: “La Juventus prenderà giovani italiani di prospettiva come Chiesa e Tonali”

Andrea D’Amico è uno dei procuratori più importanti del panorama italiano. L’agente, intervistato da Tuttosport, prevede che nel corso della prossima estate possa esserci un trasferimento importante che riguarda da vicino la Fiorentina. “La Juventus ha vinto otto scudetti e potrebbe vincere il nono – ha dichiarato D’Amico a Tuttosport – Credo che per superare la crisi da Covid possa varare un progetto di ringiovanimento e di italianizzazione. Tenere i fenomeni come Ronaldo e prendere dei giovani italiani di prospettiva, penso a nomi come Chiesa e Tonali“.