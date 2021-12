D’Amico: “Sarri ha bisogno di tempo per esprimere il suo gioco? Italiano è arrivato da pochi mesi eppure la Fiorentina fa già un grande calcio”

L’ex giocatore della Lazio Vincenzo D’Amico ha parlato a TWM mettendo a confronto Maurizio Sarri e l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Io sono un ammiratore di Sarri, però per ora il suo gioco non si è visto. Non so quanto tempo gli servirà per esprimere il suo calcio, ma credo ci siano casi lampanti che dicono che il tempo non è tutto. Italiano, per esempio, è arrivato a Firenze solo da pochi mesi eppure la Fiorentina gioca un gran calcio, in linea con le idee del suo allenatore”.

E poi sulla corsa all’Europa, nella quale la Lazio rappresenta una concorrente della Fiorentina, ha aggiunto: “”A vedere la classifica, pure l’Europa League è a rischio per i biancocelesti. Mi aspettavo con l’arrivo di Sarri di poterci provare addirittura per il quarto posto, invece adesso c’è grande pessimismo”.