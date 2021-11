D’Amico: “Vlahovic sta dimostrando di meritare il salto in una big ma dipenderà anche dalle decisioni della Fiorentina”

Sul futuro di Vlahovic si è espresso anche l’agente Andrea D’Amico, al media juventusnews24.com:

“Sta confermando di valere il salto in una grande squadra. Per età e potenziale sicuramente sarebbe un investimento importante per tante squadre, Juve compresa. Però ha un contratto con la Fiorentina che scade nel 2023: quindi vedremo nei prossimi mesi quale sarà il suo futuro e quale decisione prenderanno il club viola e l’entourage del calciatore”.