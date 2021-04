Danilo: “La sconfitta dell’andata fu molto pesante. La Fiorentina ha buoni giocatori, ma tutti danno il meglio contro di noi”

A Sky Sport ha parlato il difensore della Juventus Danilo, che è intervenuto anche sulla prossima sfida contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Nel girone d’andata siamo riusciti a fare delle buone prestazioni prima e dopo della gara con la Fiorentina , scendendo in campo con il giusto atteggiamento e vincendo tante partite. Per noi è stata una sconfitta pesante, così come le altre. Quella di domenica sarà una partita tosta, come lo è stata quella dello scorso anno e quella dell’andata: la Fiorentina ha dei buoni giocatori, oltre alla motivazione di giocare contro la Juventus cosa che ogni squadra prova a sfruttare a proprio favore per fare sempre meglio”.