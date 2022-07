Ecco la data limite per il futuro di Milenkovic. La Fiorentina stringe i tempi

Il 19 agosto 2021 Nikola Milenkovic firmava il rinnovo di contratto di un anno con la Fiorentina, esasperato dalle reticenze delle squadre interessate e convinto da Italiano durante il ritiro estivo. Quasi un anno dopo, la situazione è fondamentalmente la stessa, dato che l’Inter, per prenderlo, deve attendere l’uscita di Skriniar, sempre in attesa dell’offerta giusta e di nuovo in campo dopo l’infortunio. Intanto la Fiorentina, forte del fatto che il giocatore – lui no – non ha fretta di andarsene ma aspetta la chiamata giusta, ha proposto un rinnovo triennale. La stagione dei viola inizia presto, dopo l’esordio con la Cremonese c’è anche l’importantissimo preliminare di Conference League da giocare da testa di serie tra il 18 e il 25 agosto.

Per questo la Fiorentina, come scrive Calciomercato.com, chiede al giocatore, all’Inter e a chiunque sia interessato al pari dei nerazzurri di portare un’offerta, (di cui per adesso non c’è neanche l’ombra) entro i primi giorni della prossima settimana, che sarà l’ultima senza partite di campionato. Altrimenti, le porte del mercato resteranno ancora una volta chiuse per Milenkovic, che a quel punto dovrà decidere se accettare il rinnovo oppure aspettare di svincolarsi e di potersi accordare con una nuova squadra nel 2023.