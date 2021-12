Dati: “Domani vincere per fargliela pagare. Vi racconto quel petardo all’Arechi”

A Radio Bruno lo storico massaggiatore della Fiorentina Luciano Dati per raccontare del tanto discusso episodio dell’Arechi, in occasione di Fiorentina-Grassophers di Coppa UEFA. Questo il racconto del membro dello staff viola:

“Quel petardo che colpì il quarto uomo fu pericolosissimo perchè non c’era solo lui nei paraggi. C’erano anche tanti giocatori delle due squadre. Noi volevamo continuare e tranquillizzavamo l’assistente, ma lui aveva paura e non voleva tornare in campo. Oliveira non stava per niente bene. Al ritorno ci volevano lanciare di tutto, c’era polizia ovunque. Domani dobbiamo vincere per fargliela pagare”