Davanti fiducia a Sottil, Ikoné a disposizione

Quella di stasera contro il Twente sarà la prima in Europa per molti, sia in panchina che in campo. Una notte speciale un po’ per tutti ed è per questo che Vincenzo Italiano dovrà riuscire a scegliere gli interpreti giusti. Nel reparto offensivo, solo Jovic, Cabral e Ikoné hanno respirato l’aria d’Europa e proprio il recupero del francese è una delle migliori notizie in vista della gara di stasera.

Ikoné sarà a disposizione: ha smaltito l’affaticamento muscolare e andrà in panchina, diventando un potenziale asso nella manica a gara in corsa con la sua rapidità e imprevedibilità palla al piede e negli spazi aperti che si possono creare. Esperienza in Champions League con il Lille, il francese anche solo nello spogliatoio può rappresentare un punto di riferimento in vista di una sfida che un pò di emozione può far provare agli esordienti.

Chi invece dovrebbe rappresentare una certezza nel tridente offensivo è Nico Gonzalez, che di esperienza internazionale ha solo quella con la maglia dell’Argentina ma che dopo essere stato preservato in occasione della gara contro la Cremonese è pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Infine, dalla parte opposta dovrebbe vestire la maglia da titolare Riccardo Sottil, convincente nella partita contro la Cremonese e in ottimo stato di forma. Certo, i margini di miglioramento ci sono eccome, ma lo spirito è quello giusto e in una partita così delicata come quella contro il Twente serviranno giocatori pronti e intraprendenti. Un palcoscenico ideale per la crescita di Sottil che vuole diventare a tutti gli effetti il titolare della Fiorentina.