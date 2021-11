D’Aversa: “Abbiamo fatto troppi errori per portare a casa un risultato positivo. Fiorentina superiore come possesso, non come occasioni”

Rammarico per Roberto D’Aversa che commenta così in sala stampa la sconfitta con la Fiorentina:

“Il rammarico è per la prestazione nel primo tempo, ci deve esser rammarico sul fatto che sono stati più bravi di noi, nella voglia di vincere i duelli e di non subire gol. Andare all’intervallo in svantaggio di un gol è nettamente diverso. Sono stati superiori senza ombra di dubbio, sapevamo che sarebbero partiti forte dopo la sconfitta di Empoli ma noi dovevamo essere altrettanto bravi. Abbiamo commesso troppi errori per portare a casa un risultato positivo.

E’ chiaro che sotto l’aspetto del possesso hanno fatto meglio di noi ma come occasioni la partita è stata equilibrata, sono stati più bravi a concretizzare. E’ sull’atteggiamento che c’è da recriminare, loro hanno affrontato il primo tempo con atteggiamento più aggressivo”.