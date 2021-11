D’Aversa: “La Fiorentina si meritava un risultato diverso contro l’Empoli, vorrà riscattarsi. Abbiamo cinque assenti”

Il tecnico della Sampdoria, Roberto D’Aversa, ha presentato la sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 18:30. Queste le sue parole: “Veniamo da due vittorie importanti e non semplici. Dobbiamo essere bravi domani ad avere motivazioni superiori contro una squadra che arriva da una sconfitta particolare e dove avrebbe meritato un risultato diverso”.

Continua così D’Aversa: “Che Fiorentina mi aspetto? Hanno parlato subito della partita di domani. Dobbiamo essere bravi ad andare in campo con più determinazione nel vincere i duelli contro una squadra di valore ma penso sia importante come si affronti sotto l’aspetto delle valutazioni. Dobbiamo andare in campo con la voglia di continuare su questa strada”.

Chiosa finale sugli infortunati: “Per Firenze non avremo a disposizione Vieira, Damsgaard, Torregrossa e Depaoli, oltre allo squalificato Ekdal“.