D’Aversa: “Merito alla Fiorentina che ha interpretato la partita con più cattiveria. Sembrava che andassero più forte di noi”

Le parole del tecnico della Samp, Roberto D’Aversa a Dazn, dopo la sconfitta con la Fiorentina: “Abbiamo compromesso la partita nel primo tempo, eravamo stati bravi a passare in vantaggio. Gli episodi dei gol presi fanno pensare ad una squadra che non ha fatto di tutto per arrivare al risultato. Merito alla Fiorentina che ha interpretato la partita con più cattiveria, nonostante avesse più qualità. Cosa è mancato? La determinazione, la ferocia nell’andare ad aggredirli su ogni palla. Mi sembra che andassero più forti di noi ma non è una questione fisica, è atteggiamento. Venivano da una sconfitta molto particolare e sapevamo che sarebbero partiti forte”.