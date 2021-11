D’Aversa: “Non possiamo gioire per la vittoria, adesso pensiamo solo alla Fiorentina”

Al termine della partita contro il Verona l’allentato della Sampdoria Roberto D’Aversa ha commentato la prestazione della sua squadra: il tecnico nonostante il risultato sembra pensare solo alla sfida di martedì contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“La rotta è sempre la stessa. Quello che ho detto era per una posizione di classifica e per gli infortunati. Ci tenevamo a fare una vittoria in casa davanti ai nostri tifosi. Oggi abbiamo battuto anche la sfortuna perchè oggi ci siamo trovati sotto con l’infortunio di Ferrari. I ragazzi hanno riportato il punteggio, merito dei ragazzi perchè non era semplice. Oggi non abbiamo neanche il tempo di esultare perchè dobbiamo ragionare sulla trasferta di Firenze. Come ho scosso la squadra nell’intervallo? Ho detto che eravamo sotto per un episodio più per demerito nostro, senza nulla togliere al Verona. Ho solo fatto presente di continuare quello che abbiamo fatto. Nel secondo tempo ha fatto la differenza la voglia di battere una squadra che a novembre ha fatto numeri importanti. I miei ragazzi quando scendono in campo da squadra possono mettere in difficoltà chiunque. Cosa è cambiato rispetto alla gara col Bologna? Gli episodi. Perchè pur essendo contrario l’episodio sei stato bravo a ribaltare il punteggio. Dopo il gol subito la squadra ha continuato a creare. Quello che cerco di dire è ragionare in maniera positiva e ricreare quell’entusiasmo con prestazioni e risultato. La prestazione delle punte? Non valuto la prestazione degli attaccanti se fanno gol o meno. L’importante è che due attaccanti come Caputo e Quagliarella hanno fatto bene nella fase difensiva. Poi Ciccio ha fatto anche l’assist. Poi se facendo così la squadra vince non c’è problema”.