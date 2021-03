D’Aversa: “Se vinciamo domani risucchiamo nella lotta salvezza anche la Fiorentina. Ma abbiamo un giorno di riposo in meno di loro”

Il tecnico del Parma, D’Aversa, ha presentato così in conferenza stampa la sfida con la Fiorentina, ricordando anche un precedente che gli sorrise: “Nella circostanza di due anni fa la partita con la Fiorentina fu decisiva perché raggiungemmo la matematica salvezza, cosa che domani non è possibile. Il risultato è molto importante, la partita di domani ha la stessa valenza di quella di due anni fa. Ci ritroviamo a prepararla dopo che abbiamo giocato giovedì sera e loro mercoledì. Non deve essere un alibi ma una piccola differenza c’è. Quando si prepara una partita lo si fa per vincerla, è chiaro che con l’Inter era scontato facesse un’ottima prestazione perché magari si pensava di non avere nulla da perdere, visti i valori”.

La Fiorentina? Sarà uno scontro diretto perché in caso di nostro risultato pieno tireremmo dentro anche la Fiorentina e altre squadre. Avremo una squadra determinata di fronte, che vuole allontanarsi dal pericolo ed è una partita importantissima, preparata in neanche 72 ore, ma detto questo dobbiamo andare lì consapevoli che troveremo di fronte una squadra che vuole portare a casa il risultato, e questa è una costante di ogni gara. E’ arrivato il momento per noi di fare un risultato positivo, perché mancano 13 partite. Adottano un 3-5-2 o 5-3-2, alterna difesa e aggressione, è chiaro che principalmente adotta un sistema in cui noi proveremo a sfruttare i loro difetti. Hanno giocatori molto forti, sono in difficoltà a livello di risultati ma non significa non conoscere la squadra. Noi dobbiamo affrontarli come affronteremmo la prima, con qualità, coraggio, personalità, limitando gli errori. L’interpretazione degli avversari va chiesto a Prandelli, partiranno aggressivi per fare risultato ma noi dovremmo essere pronti a tutto, sia tecnicamente, che fisicamente e mentalmente”.