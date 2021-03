D’Aversa senza tre attaccanti contro la Fiorentina, rischia anche un ex obiettivo viola. Prandelli spera in un recupero in extremis, ma le assenze saranno pesanti

Si comincia a fare la conta di chi non ci sarà per la sfida di domenica tra il Parma e la Fiorentina al Franchi. D’Aversa è in piena emergenza in attacco, visto che non saranno della partita Gervinho, Cornelius e il neo acquisto Zirkzee. Da valutare invece Andrea Conti, non convocato contro l’Inter per un infortunio muscolare, ma il terzino potrebbe recuperare. Stagione ormai finita invece per Nicolussi Caviglia.

Assenze importanti anche per la Fiorentina, che dovrà fare a meno dello squalificato Ribery, oltre che degli infortunati Castrovilli, Igor e Kouame (ancora lavoro differenziato per lui). Segnali positivi arrivano da Giacomo Bonaventura che oggi si è allenato in gruppo e potrebbe farcela.