D’Aversa: “Servono risposte dopo la sconfitta di Firenze, lì la differenza l’ha fatta la determinazione”

Quest’oggi, alla vigilia della sfida contro la Lazio, durante la conferenza stampa il tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa è tornato a parlare della sfida persa martedì corso al “Franchi” contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“La Lazio ha valori importanti con giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento ma noi siamo chiamati a dare risposte sul campo dopo la sconfitta di Firenze. Bisogna tornare a fare risultato positivo con le prestazioni come fatto a Salerno e col Verona. Martedì la squadra si è spenta dopo il pareggio contro la Fiorentina. Ha parlato con i giocatori di ciò? Spenta non la condivido come termina. Abbiamo commesso degli errori ma la differenza l’ha fatta la determinazione e la voglia di portare a casa il risultato. Noi dobbiamo tenere presente degli errori ma ragionare anche su quanto fatto affinchè si vincano le partite. Quanto è stato importante il gol con la Fiorentina per Gabbiadini? Sapendo che per un attaccante è importante tornare al gol, mi auguro che Manolo sia un po’ più fortunato. Ora si sta allenando con continuità e siamo felici che sia tornato al gol. Ci auguriamo che domani gli attaccanti siano utili per portare un risultato positivo. E’ la squadra che poi esalta le qualità del singolo”.