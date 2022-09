David lascia la Fiorentina a titolo definitivo. Il proc. a FN: “Il club viola ha fatto una scelta, ma tra un anno…”

Il giovane centrocampista, classe 2003, Andrei David, lascia la Fiorentina per approdare al Piacenza, squadra che attualmente milita in Serie C. Il trasferimento del calciatore avviene a titolo definitivo.

“Dobbiamo ringraziare il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni – ha detto a Fiorentinanews.com il procuratore del ragazzo, Virgil Colfescu – che vuole bene ad Andrei e ha capito come gli servisse una chance di giocare altrove. Va a giocare con i grandi, adesso non si può più nascondere”.

E ancora: “La Fiorentina ha fatto una scelta e vedremo cosa accadrà tra un anno, nonostante sia un trasferimento a titolo definitivo”.