Davide Lippi: “Avete visto di cosa sia capace Ribery anche dopo otto mesi di inattività, vederlo è una goduria. Speriamo si leghi a lungo alla Fiorentina”

Procuratore, artefice di operazioni importanti, come l’arrivo di Franck Ribery, Davide Lippi è in stretto contatto con la Fiorentina attuale. Lippi è intervenuto a CasaViola, trasmissione andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com, ed ha parlato in primo luogo proprio del ritorno in campo del francese: “Ho visto una buona Fiorentina. E’ chiaro che resti con l’amaro in bocca quando costruisci molte palle gol e non le sfrutti al meglio, però non mi è dispiaciuta la squadra. Non è che devo valutare Ribery per la partita di lunedì. Franck è un campione e abbiamo visto cosa sia capace di fare, anche dopo otto mesi di inattività. Speriamo che giochi il più possibile e che abbia la voglia di farlo ancora per molto, perché questo vorrebbe dire che a Firenze ha trovato un ambiente ideale, un ambiente che si è innamorato di lui e viceversa. Un campione del genere ha portato al campionato italiano un valore aggiunto. Quando tocca la parla è una goduria. Caceres? Il secondo cartellino poteva essere evitabile, si può discutere su quel giallo, ma un giocatore d’esperienza come lui poteva entrare più cauto”.

0 0 vote Article Rating