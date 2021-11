Davide Lippi: “Mayoral alla Fiorentina? Ci sono delle possibilità. Ma il mercato ancora non è nel vivo”

L’agente Davide Lippi ha parlato questa mattina direttamente da Viareggio, a margine della presentazione del nuovo centro sportivo ideato e costruito con suo papà Marcello, il ‘Marco Polo Sports Center’. Lippi che ha fatto da intermediario nella trattativa per il trasferimento di Borja Mayoral dal Real Madrid alla Roma s’è così espresso sulla possibilità che a gennaio l’attaccante spagnolo vada alla Fiorentina: “Ad oggi ci sono delle possibilità. Ma è un giocatore della Roma, gioca nella Roma e il mercato non è ancora nel vivo. Anche io ho letto di Borja Mayoral in chiave Fiorentina, vedremo in futuro se succederà. Il mercato apre tra 50 giorni, siamo tutti in giro a lavorare per valutare le possibilità che ci sono”.