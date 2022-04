Davide Lippi: “Più che i soldi conta crescere e Italiano e la Fiorentina possono farlo insieme. Restare a Firenze è la migliore soluzione anche per lui”

Il noto procuratore, Davide Lippi, figlio dell’ex selezionatore della Nazionale, Marcello, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere Fiorentino, sul futuro del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Lippi vede di buon occhio la permanenza dell’allenatore a Firenze: “E’ la soluzione migliore anche per lui – ha detto – per dare continuità al progetto tecnico iniziato in estate e valorizzare ancora di più il suo lavoro”.

E ancora: “Più che i soldi conta crescere. E Italiano e la Fiorentina, possono farlo insieme”. E sulla clausola da dieci milioni di euro aggiunge: “Se un tecnico fa così bene da indurre un’altra squadra a spendere 10 milioni per averlo, per chi lo perde sarebbe sicuramente un danno, ma quantomeno la Fiorentina sarebbe indennizzata”.