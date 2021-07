Il procuratore di Franck Ribery, Davide Lippi, ha parlato del suo assistito a Radio Radio: “Franck sarebbe voluto rimanere alla Fiorentina, non c’è dubbio. Aspettava un cenno, un passo. La società ha aspettato l’allenatore e poi hanno fatto scelte diverse. Franck non ha mai avuto offerte dal club: se è venuto via, non è per una questione di soldi. Ora speriamo si muova qualcosa a partire dal 10 agosto”.