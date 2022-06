Davide Lippi: “Torreira ha fatto bene, ma i giocatori vanno e vengono. La Juventus vendette Zidane e lo sostituì con Buffon, Thuram e Nedved”

Il noto procuratore Davide Lippi ha parlato così a TMW: “La Fiorentina ha fatto bene a ripartire da Italiano, ha fatto grandi cose quest’anno. La società sta dimostrando di voler crescere sempre di più, non ho dubbi che Commisso, Pradè e Barone faranno un grande lavoro. Aver rinnovato il contratto dell’allenatore è un bel punto di partenza, per il resto non bisogna avere fretta perché il mercato sarà lungo”.

E poi su Torreira ha aggiunto: “Io ho imparato a non preoccuparmi della partenza dei giocatori, l’uruguaiano ha fatto bene ma oggi il mercato è così e di profili validi in giro ce ne sono tanti. Quando la Juve vendette Zidane trovò altre soluzioni, comprando Buffon, Thuram e Nedved. I calciatori vanno e vengono, l’importante è stare attenti alle opportunità. Sono sicuro che la Fiorentina saprà trovare il giusto sostituto di Torreira“.